Almanya’da Türk şirkete ait dev fabrikada yangın

Türkiye’nin dev alüminyum şirketi ASAŞ’ın Almanya’nın Neuwied kentinde faaliyet gösteren üretim ve lojistik tesisinde tadilat sırasında yangın çıktı.

Yangının, 70 bin metrekarelik kapalı alana sahip fabrikanın alt katındaki bir bölümde meydana geldiği kaydedildi. Dün akşam üzeri çıkan yangının bu sabah saatlerine kadar devam ettiği ifade edildi. Siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangının söndürme çalışmalarına 350 itfaiye görevlisi katılırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Fabrikanın Neuwied müdürü Adem Azak, “Nedenini bilmiyoruz. Gelecek raporla öğreneceğiz. Yangın daha çok bizim depo olarak kullandığımız yerlerde değil fabrikanın atıl kısmında çıkmış. Akşam paydos saatinden sonra çıkmış. İtfaiye müdahale etmiş, biz itfayeden sonra geldik” dedi.

CAN KAYBI VE YARALI YOK

Yangının paydostan sonra çıkmasının büyük şans olduğuna değinen Azak, “Tadilat çalışmaları yapıyorduk. Malum fabrikayı yeni devraldık. Şu an için çok fazla bir işçi çalışmıyor. 15 çalışanımız vardı. Herhangi bir can kaybımız yok” diye konuştu.