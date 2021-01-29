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Almanya’da uçuş yasakları başlıyor

Almanya, corona virüsünün mutasyona uğrayan türünün görüldüğü İngiltere, İrlanda, Portekiz, Brezilya ve Güney Afrika’dan ülkeye girişleri yarından itibaren 17 Şubat’a kadar durduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:54, 29/01/2021
Haberler Dünya
Almanya’da uçuş yasakları başlıyor

Almanya'da Federal İçişleri Bakanlığı, mutasyona uğramış corona virüsünün daha hızlı bulaşan ve daha ölümcül türünün ülkede yayılmasını engellemek için tedbirleri sıkılaştırdı.

Yeni tedbirler kapsamında mutasyonlu virüsün görüldüğü İngiltere, İrlanda, Portekiz, Brezilya ve Güney Afrika'dan ülkeye girişler, 17 Şubat'a kadar durduruldu. Uçuş yasağı, Pazar gününden itibaren Güney Afrika’daki Lesotho ve Eswatini için de geçerli olacak.

Almanya’da ikamet eden ve ikamet hakkına sahip kişiler ve malların dolaşımı için ise giriş yasaklarında istisnalar yapılacak. Geri dönen Almanlar için sıkı test ve karantina zorunluluğu geçerli olurken, hava yollarının yanı sıra tren, otobüs ve nakliye şirketlerinin de yarından itibaren söz konusu bölgelerden Almanya’ya insan taşımasına izin verilmeyecek. (İHA)

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