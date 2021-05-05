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Almanya’da vaka sayısı 18 bin arttı

Corona virüsü salgınıyla mücadele eden Almanya'da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:42, 05/05/2021
HaberlerDünya
Almanya’da vaka sayısı 18 bin arttı

Corona virüsü salgınına karşı sıkı önlemler almaya devam eden Almanya’da Robert Koch Enstitüsü, güncel Covid-19 verilerini kamuoyu ile paylaştı.

Enstitü, ülkede son 24 saatte 18.034 corona virüsü vakası tespit edildiğini açıklarken toplam vaka sayısının 3.451.550’e ulaştığını aktardı. Yetkililer son 24 saat içerisinde 285 insanın da Covid-19’a bağlı sebeplerle öldüğünü duyurdu.

Almanya’da güncel verilere göre salgının başladığı günden beri 83.876 insan corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi.

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