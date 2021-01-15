Almanya’da vaka sayısı 2 milyonu aştı

Robert Koch Enstitüsü, Almanya’da corona virüsü salgınında son verileri açıkladı. Son 24 saatte 22 bin 368 corona vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 4 bin 11’e yükseldi.

Corona virüsü nedeniyle bin 113 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 44 bin 994'e yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 641 bin 200 kişinin iyileştiği kaydedildi. Almanya'da aktif corona virüsü taşıyan kişi sayısının 314 bin 764 olduğu belirtildi.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 83

Salgının bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 5 bin 164 olurken, solunum cihazına bağlı olan hasta sayısı ise 2 bin 966’ya yükseldi. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı ise yüzde 83.71 olarak bildirildi.

80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik ülke genelinde 27 Aralık'ta başlayan aşı kampanyasında 842 bin 455 kişiye aşı yapıldı.