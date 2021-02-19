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Almanya’da yaşayan Birol Bilgin taksi plakasını ‘geç geldiği’ için reddetti

Yıllardır Almanya’da bir matbaada çalışan 60 yaşındaki Birol Bilgin, kendisine yıllar sonra çıkan taksi plakasını 'geç geldiği' için reddetti. Plakanın değerinin 75 bin Euro olduğunu öğrenince de red yazısını iptal için Frankfurt Belediyesi’ne koştu.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 22:40, 19/02/2021
HaberlerDünya
Almanya’da yaşayan Birol Bilgin taksi plakasını ‘geç geldiği’ için reddetti

1999'da 350 Mark vererek taksi plakasına başvuran Birol Bilgin'e, tam 22 yıl sonra cevap geldi. Gelen cevapta “Halen taksi plakası istiyorsanız bize haber verin” denildi.

Frankfurt'ta taksi plakalarının 70 ile 80 bin Euro arasında satıldığından haberi olmayan Hacı Birol, “Hayır istemiyorum. Artık gerekmiyor” diye cevap yazısı gönderdi.

Daha sonra konuyu çevresine aktaran Birol Bilgin, plakanın değerinin yaklaşık 75 bin Euro olduğunu, sadece bin Euro masraf ederek plakayı kiralaması durumunda ayda yaklaşık bin Euro kazanabileceğini öğrendi.

“İNŞALLAH KABUL EDERLER”

Ret yazısını iptal ettirmek için yeniden Frankfurt Belediyesi'ne yazı gönderen Birol Bilgin’in tek umudu Frankfurt Belediyesi'nin ret mektubu yerine, son gönderdiği “Evet, istiyorum” mektubunu dikkate alması.

Bilgin, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “İnşallah, ikinci mektuba göre karar verirler. 40 yıldır Almanya'dayım, ilk kez şans geldi. Onu da kendim teptim” dedi.

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