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Almanya’da yeni vakaların yarısı mutasyonlu virüs

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son bir haftada tespit edilen corona virüsü vakalarının yüzde 46.1’inin mutasyonlu virüs olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:00, 04/03/2021
HaberlerDünya
Almanya’da yeni vakaların yarısı mutasyonlu virüs

Covid-19 salgını ile mücadele eden ülkelerden Almanya’da, mutasyonlu virüs hızla yayılıyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede bir haftada tespit edilen corona virüsü vakalarının yüzde 46.1'inin mutasyonlu virüs olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz hafta yapılan testlerde “B.1.1.7” mutasyonunun haftalık vakalar içindeki oranının, yüzde 22 olarak açıklanmasının ardından bu hafta yüzde 46.1’e yükselmesi yetkilileri endişelendirdi. Uzmanlar, virüsün mutasyonlu türüne karşı daha dikkatli olunması gerektiğini belirterek, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasına yönelik uyarıları tekrarladı.

RKI'nın paylaştığı son verilere göre, son 24 saatte 11 bin 912 corona virüsü vakası tespit edilen ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 471 bin 942'ye yükseldi.

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