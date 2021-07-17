Almanya’daki sel felaketinde can kaybı artıyor

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en kötü doğal afetlerden birinin yaşandığı Almanya’da sel felaketinin bilançosu artıyor. Rheinlan-Pfalz eyaletinde sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 98’e yükselirken, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde ise can kaybı 43’te kaldı.

Toplam ölü sayısının 141’e ulaştığı Almanya’da afet bölgelerinde 15 bin kişilik ekip görev yaparken, arama-kurtarma çalışmalarına ordu da destek veriyor. Selin vurduğu bölgelerde elektrik ve su tedarikiyle ilgili sıkıntılar devam ediyor. Suyun çekildiği bölgelerde selin sürüklediği enkaz yığınıyla tıkanan cadde ve sokakların temizlenmesi için çalışmalar yürütülüyor.

CUMHURBAŞKANI EVLERİN YIKILDIĞI ERFTSTADT’A ZİYARET

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde bulunan ve felakette çok sayıda evin yıkıldığı Erftstadt kentini ziyaret etti. Steinmeier, Kuzyey-Ren Vestflaya eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile bir araya gelerek, afet bölgesinde incelemelerde bulundu. Daha sonra mağdurlar ve arama-kurtarma ekipleriyle görüşen Steinmeier, sel felaketinde çok sayıda yerleşim biriminin yıkıldığını belirtti. Steinmeier, söz konusu felakette en büyük acıyı yakınlarını kaybedenlerin yaşadığını ifade etti.

Zor bir dönemde bulunduklarını vurgulayan Steinmeier, “Bu zor zamanda ülkemiz birlikte duruyor” dedi. Federal hükümetin ve eyalet hükümetlerinin verdiği yardım sözlerini hatırlatan Steinmeier, halka selde kayıp yaşayanlara dayanışmayı sürdürme çağrısında bulundu.

MERKEL ZİYARET EDECEK

ABD'den dönen Almanya Başbakanı Angela Merkel’in afet bölgelerini ziyaret edeceği tarih belli oldu. Merkel'in Rheinland-Pfalz eyaletindeki afet bölgesini yarın öğleden sonra ziyaret edeceği açıklandı. Merkel'in afet bölgesinde yetkililerle bir araya gelerek, incelemelerde bulunması bekleniyor.