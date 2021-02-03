Almanya’daki Türkler panikte: Pasaportlar yenilenemiyor

Almanya’daki Türk konsolosluklarında pasaport ve nüfus başta olmak üzere bir çok işlemin yetiştirilememesi veya çok geç yapılması nedeniyle Türk vatandaşları büyük sıkıntılar çekiyor. Pasaportların uzatılamaması ve noter randevularının alınamaması nedeniyle çıkan sorunlar akıl almaz tehlikeleri beraberinde getiriyor.

PASAPORTLAR UZAMAZSA NE OLUR?

Almanya'da, Yabancılar Yasası'nın 5'nci maddesinin 4. bendi, oturma izni için “geçerli pasaport” şartı arıyor. Ülkede 4 milyona yakın Türk kökenli yaşıyor ve bunların yaklaşık 1.5 milyonu Türk vatandaşı. Bu insanlar pasaportlarına bağlı oturma izni alıyorlar. Pasaportu ocak ya da şubat ayında biten Türk vatandaşı, yeni pasaport için diplomatik temsilciliklere (örneğin Frankfurt Başkonsolosluğu) başvurduğunda, Ağustos, Ekim ya da Kasım ayına randevu veriliyor. Bu Türk'ün oturma izni de bitmişse ya da yenilenmesi-uzatılması gerekiyorsa, pasaport yokluğu nedeniyle Yabancılar Dairesi'nde sorun çıkacak. Bazı daireler, sınır dışına varana kadar işlem yapabilecek.

Pasaportsuzluk, ilticacılara, vatansızlara tanınan bir hak ve onlara pasaport olmadan da oturum verilebiliyor. Ancak Türkler, ilticacı değil ve yasal yoldan oturum sahibi. Pasaportların olmaması, Almanya'da yasa dışı duruma düşmeleri demek. Pasaportsuzluk, sosyal yardımların da kesilmesi riskini taşıyor.

TÜRKİYE'YE GİDEMİYORLAR

Birçok Türk, yeni pasaport çıkaramadığı için Türkiye'ye gidemiyor. Vergi, emeklilik, anavatana ziyaret, aile ziyareti ya da başka işler için Türkiye'ye veya başka ülkelere gitmek isteyen Türkler, pasaport yeniletemediği için Almanya'da mahsur kaldı.

Sadece pasaport da değil, nüfus ve noterlikte de işlemler uzadığı için, herkes büyük sıkıntılarla karşı karşıya. Randevulu sistem nedeniyle, konsolosluklara telefonla ulaşmak da büyük bir çile.