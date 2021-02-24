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Almanya’dan bir ilk: Esad’ın eski korumasına ceza verildi

Alman mahkemeleri bugün dikkat çekici bir karar aldı... Mahkeme, Suriye lideri Esad'ın eski korumalarından birine ülkede işkence yaptığı için 4.5 yıl hapis cezası verdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:08, 24/02/2021
HaberlerDünya
Almanya’dan bir ilk: Esad’ın eski korumasına ceza verildi

Almanya’da mahkeme emsal teşkil eden bir karar aldı.

Ülkenin batısındaki Koblenz kentinde görülen davada Suriye lideri Beşar Esad’ın eski korumalarından Eyad A.’ya ülkede işkence yaptığı ve insanlık suçu işlediği gerekçesiyle ceza verildi.

Eyad A.’nın en az 30 hükümet karşıtı göstericiyi tutukladığı ve onları istihbarat merkezinde işkence ettiği iddialarıyla yargılanması bugün tamamlandı.

Esad’ın eski yetkililerinden olan Eyad A., duruşma boyunca yüzünü sakladı.

Mahkeme Eyad A.’ya 4.5 yıl hapis cezası verdi.

Esad hükümeti işkence iddialarını yalanlarken Suriyeli insan hakları avukatı Enver el-Bunni bu kararın emsal teşkil edebileceğini söyledi. Reuters’ın haberinde el-Bunni, “Tarih yazıldı. Suriye hükümetinin bir üyesine işkence ve cinayetten ilk kez ceza verildi. Bu bize adaletin mümkün olacağına dair umut verdi” dedi.

Yayınlanma Tarihi:13:05,