Almanya’dan birinci kuşak Türklere oturum yok

Almanya’da konsolosluklardaki gecikmeden mağdur olan vatandaşı, şimdi de Alman makamları çarpıyor. Gurbette 60 yılı deviren birinci kuşak veya emekli Türklere, “Türkiye'de, bir yıllık süre içinde 6 aydan fazla kalmadığınızı ispatlayın. Yoksa yeni pasaportla geçerli oturma izni verilmeyecek” yazıları gitmeye başladı. Bu uygulanırsa, Türkiye’dekiler dönemeyecek, Almanya'da olanlar sınırdışı riskiyle karşılaşacak.

Bu durum yıllarını Almanya'ya veren, bir çoğu 70'ini çoktan devirmiş ilk kuşak ile emekli olan ikinci kuşağı etkileyecek. Çünkü bu durumdakilerin çoğu, bahar –yaz- sonbahar aylarını Türkiye'de geçiriyor. Kışın ise Almanya'ya geliyor. Almanlar da bu durumu bildiği için, şimdi Türklerin aleyhine kullanmaya, oturma izinlerini iptal etmek için düğmeye bastı.

CEZA SADECE TÜRKLERE

İlk nesille, emekli olanlar; eğer Almanya'dan izin almadan, örneğin 1 Ocak 2011 ile 31 Aralık 2011 arasında (veya 2009 sonrası herhangi bir yılda) Türkiye'de 6 aydan fazla kalmışsa, oturma izinleri uzatılmıyor. Aynı şey, AB üyesi ülke vatandaşları ya da Alman vatandaşları için geçerli değil. Sadece Türk vatandaşlarına yönelik bu uygulamanın ilk mağduru Offenbach yakınlarında oturan N.T. oldu.

N.T.’ye 2009 yılından bu yana Türkiye'ye giriş çıkış kayıtları istenen, bunun için de “Önce Türk konsolosluğundan e-devlet şifresi alın, onunla online kayıtları indirin ve bize getirin” yazısı verildi.

“YENİSİNİ VERMEYİZ” TEHDİDİ

Bu yazıyı getirmeden ve giriş- çıkış kayıtları netleşmeden, oturma izninin yeni pasaporta göre düzenlenmeyeceği özellikle vurgulandı. Oturma izni yenilenmeyenler, Türkiye'deyse Almanya'ya gelemeyecek; Almanya'da ise sınır dışı tehdidi başlayacak.

Yazdan önce Türkiye'ye gitmek ve ölen eşinin mezarını ziyaret etmek isteyen yaşlı kadın, üç aydır bu meseleyle uğraşırken, çaresiz giriş- çıkış kayıtlarını Offenbach Yabancılar Dairesi'ne gönderdi. Yaşlı Türk'ün, kayıtlarında 6 aydan fazla Türkiye'de kaldığı görülürken, kendisine Ağustos ayına randevu verildi.

YAPIŞIK OTURMA İZNİ SORUNU

Bu arada, 2022'ye kadar geçerli olan Türk pasaportlarında oturma izinleri, pasaporta yapıştırılmış belge halinde duruyor.

Önce bunların 31 Ağustos 2021'de kullanım süresinin biteceği açıklandı. Ancak sonra bu düzeltildi. 2022'de pasaportu bitenler, bitiş sürecine kadar bu eski tip oturumla gidip- gelebilecek. Yeni tip “kredi kartı şeklindeki” oturma izinleri, yeni pasaportlardan sonra verilecek.

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