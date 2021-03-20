Almanya’dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Geri adım ve Avrupa’ya yanlış mesaj

Gece yarısı Cumhurbaşkanı kararnamesi ile verilen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin (İstanbul Sözleşmesi) fesih kararıyla ilgili Almanya’dan açıklama geldi.

“GERİ ADIM”

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, kararı ‘geri adım’ ve ‘Avrupa'ya yanlış mesaj’ olarak değerlendirdi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Maas, şu ifadeleri kullandı:

* İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması bir geri adımdır ve Avrupa'ya yanlış bir mesajdır, zira toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda dünya çapında bir gerilemeye koşut bir yol izliyor.

* Hiçbir gelenek kadınların şiddetten korumasının sorgulanmasını haklı gösteremez.