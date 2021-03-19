Almanya’dan Şahin ve Türeci’ye liyakat nişanı

Tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgınında ilk onaylı aşıyı geliştiren Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci’ye, Almanya’da Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı verildi.

BioNTech’in kurucu ortağı ve CEO’su Şahin ile eşi Türeci’ye, Bellevue Sarayı’nda düzenlenen, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de katılımıyla gerçekleşen törende liyakat nişanı takdim edildi.

‘GELİŞTİRDİĞİNİZ AŞI İNSANLIĞA HİZMETTİR’

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, törende yaptığı konuşmada, “Geliştirdiğiniz aşı insanlığa bir hizmettir. Şu anda bu yüzden burada bulunuyoruz. Bu aşı sadece hayat kurtarmıyor, aynı zamanda insanlığın sosyal yaşantısının devamını da kurtarıyor” ifadelerini kullandı.