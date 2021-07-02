Almanya’dan “üçüncü dozu BioNTech/Pfizer olun” çağrısı

Almanya’da aşılama sürecini yöneten STIKO isimli kuruluş adına açıklama yapan yetkililer, ilk dozunu viral vektör sistemini kullanan AstraZeneca aşısı olanların, Pfizer/BioNTech ya da Moderna aşılarına geçiş yapmasının mantıklı olduğunu söyledi.

STIKO, “Yapılan araştırmalar AstraZeneca aşısının ikinci dozda bir mRNA aşısı ile birleştirilmesi, iki doz AstraZeneca aşısından çok daha büyük bağışıklık koruması yaratıyor” açıklamasını yaptı.

Alman makamlar, “yaşa bağlı olmaksızın” aşıların karıştırılmasını tavsiye ettiklerini açıkladı. Yetkililer iki doz arasında en az 4 haftalık bir aralık olması gerektiğini de vurguladı.

Şu ana kadar Kanada, İspanya, Güney Kore gibi ülkeler farklı markaların geliştirdiği aşıların karışmasına onay verirken, Türkiye’de de inaktif aşı olarak bilinen Sinovac olan bireylerin Pfizer/BioNTech aşısı olmasının önü açıldı.

İlginizi Çekebilir Avrupa İlaç Dairesi: BioNTech/Pfizer Delta varyantına karşı koruyor