Almanya’nın eski başbakanına tazminat cezası: Gerekçesi evliliği bozmak

Almanya’nın eski başbakanı Güney Kore-Almanya hattında gündem oldu… 77 yaşındaki Gerhard Schröder’in beşinci evliliğini yaptığı So-yeon Schröder-Kim ile evlenmeden önce genç kadının evliliğini sabote ettiği ortaya çıktı.

Dört yıl önce Berlin’deki Hotel Adlon’da Güney Koreli kadınla evlenen Schröder’in genç kadının evliliğini bozduğu ve çiftin boşanmasına sebebiyet verdiğine hükmeden mahkeme, Schröder’in eşinin eski kocasına 22.000 euro tazminat ödemesine karar verdi.



Mahkemede Schröder-Kim’in eski eşinin ismi açıklanmazken, adamın ülkenin önde gelen estetik cerrahlarından biri olduğu belirtildi. İsmini açıklamayan adamın Schröder’e yaklaşık 70 bin euroluk dava açtığını yazan Korea Times gazetesi, mahkemenin 22 bin euroda karar kıldığını vurguladı.

Schröder, 53 yaşındakİ Schröder-Kim ile 2015 yılında tanışmıştı. 1990’larda Almanya’da eğitim gören Schröder-Kim daha sonra Güney Kore’ye geri dönmüştü.

İlginizi Çekebilir Skandal iddia! ABD, Danimarka'nın yardımıyla Merkel'i dinledi