Almanya’yı karıştıran iki Türk: 2.5 milyon euro’luk yardıma 91 başvuru

Almanya’nın Hagen kentinde sahte doktor diplomaları hazırlayan ve kendini Psikiyatrist ve Acil Servis Doktoru olarak tanıtan Ozan K. (32), bir de yeni kurulan aşı merkezine başvurdu.

Aralık ayında, salgını fırsat bilen sahte doktorun başvurusu kabul edildi ve aşı merkezinde görevlendirildi. Ancak daha sonra yapılan incelemede, belgelerinin sahte olduğu ve daha önce sahtecilikten cezalar aldığı tespit edildi. Hemen görevden el çektirildi. Ozan K.‘nın, 40 ayrı olayda 300 bin euro'luk haksız kazanç elde ettiği de saptandı ve kendisine iki ayrı dava daha açıldı.

2.5 MİLYON EURO ALACAKTI

Gelsenkirchen'de yaşayan Tayfun Y. (31) isimli Türk manav ise, sahte belge, sahte şirket ve sahte isimlerle corona yardımlarını iç etmeye kalktı. Toplam 2.5 milyon euro'luk sahte corona yardımına, 23'ü Münih'ten olmak üzere 91 kez başvuran Tayfun Y., bunun dışında Saarland, Kuzey Ren Vestfalya, Berlin, Hessen ve Baden Württemberg'den de başvurular gönderdi.

KRİPTO PARAYA ÇEVİRDİ



Her bir başvurusunda 25 bin ile 50 bin euro isteyen Tayfun Y.‘ye üç kez para ödendi ve o da gelen 68 bin euro'yu kripto paraya çevirip Londra'ya aktardı. 10 ödeme daha hazırlanırken olay ortaya çıktı ve Tayfun Y., yakalandı. Kendisini serbest girişimci olarak tanıtan Tayfun Y., mahkemede tüm iddiaları reddetti.