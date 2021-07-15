Almanya’yı sel bastı: Ölü ve kayıplar var, OHAL ilan edildi

Almanya’nın yarısı sular altında… Son 200 yıldır görülmeyen miktarda yağmur düştü, ülkenin yarısı göle döndü ve tarihin en büyük maddi zararı oluştu.

Meteorologlar, “Tarihin en pahalı yağmuru” yorumları yaparken, binlerce evi su bastı. Altena kasabası ve diğer bir bölgede iki itfaiye eri ile bir polis boğularak öldü. Eifel'de 30 kişi kayıp. Hagen kenti tamamen sular altında. Almanya'nın yanı sıra İsviçre'de de yağışlar büyük zarar verdi ve halen de devam ediyor.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Yağmurdan özellikle Türklerin yoğun yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti etkilendi. Hagen'de bir yaşlılar yurdu su bastığı için boşaltıldı. Birçok yerde toprak kayması oldu.

Vulkaneifel'de olağanüstü hal ilan edildi. Wuppertal'da bir baraj boşaltılıyor ama hemen yeniden dolduğu için tehlike büyüyor. Radervormwald kasabasında yaşayanlar için barajın patlaması ihtimali nedeniyle hayati tehlike var.

6 EV ÇÖKTÜ, 30 KİŞİ KAYIP

Adenau'ya yakın Eifel'de 6 ev çöktü. 25 evin daha çökme tehlikesi var. 30 kişi kayboldu. Saksonya'da şiddetli yağmur ve selin başından beri kayıp olan bir polisin öldüğü sanılıyor. Rhein- Erft Polisi, halka evlerinden çıkmama çağrısı yaptı. Aachen, Hagen, Düsseldorf ve Köln civarı ile çevre ilçeler yağışlardan en çok etkilenenler oldu.



İTFAİYE YETİŞEMİYOR

Arabalar sellere kapıldı, otoparklar suyla doldu. Sadece Düsseldorf'ta bir iki saat içinde 330 su baskını ihbarı geldi. Erkrath'taki mülteci yurdu boşaltıldı. Bir çok yerde halk, su baskınları nedeniyle bunalan itfaiyeye yardım için, su pompaları ile yardıma koşuyor. Evlere, bankalara, işyerlerine su dolmaması için kum torbaları hazırlıyor.

Meteorologlar, son 200 yılda görülmeyen miktarda yağış düştüğünü ve nedeninin küresel iklim değişikliğinden yağışlı hava bloğunun yavaş ilerlemesi olduğunu belirtiyor.

METREKAREYE 150 LİTRE

Metrekare başına 150 ile 200 litre yağış düşerken, aşırı yağışların Kuzey Ren Vestfalya, Doğu Belçika, Yukarı Pfalz, Rheinland-Pfalz ve Saarland'da etkili olmaya devam edeceği açıklandı. Bu bölgelerde, alarm seviyesi 4 ve en yüksek seviye olan 5 olarak açıklandı. Ayrıca Frankfurt ve çevresi ile Hessen Eyaleti'nin bir bölümünde de “3. derecede alarm” verildi.

Ren nehri kenarlarındaki bir çok kamp yeri boşaltıldı. Nehirlerin kollarının yakınlarına gidilmemesi istendi. Ren ve Main nehirlerinde son 200 yıldır görülmeyen yükseklikte su seviyesi artışı var. En son 1980 yılında bu aylarda su seviyesi artmıştı ama o zaman bile ortalama 1.5 metre daha alçaktı.