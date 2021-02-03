Altın Pasaport skandalında ortalığı karıştıracak iddia

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis, “Altın Pasaport” olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde ifade verdi. İfadesi yaklaşık 3 saat süren Anastasiadis, ilk ifadesinde kendisine yöneltilen sorulara çoğunlukla “bilmiyordum” veya “benim suçum değil” diyerek cevapladı.

“Fahri Vatandaşlıklar” haricindeki vatandaşlık başvurularının, devletin ilgili birimleri tarafından araştırıldığını ifade eden Anastasiadis, Bakanlar Kurulu'nun devlet birimlerini denetleme organı haline getirilmesinin mümkün olmadığını aktardı.

“20 MİLYON EURO YATIRIM YAPTILAR TÜMÜYLE YASAL”

Araştırma Komisyonu tarafından kendisine yöneltilen, bazı yatırımcılara yatırım karşılığı istisnai olarak vatandaşlık yerine “Fahri Vatandaşlık” verilmesinin daha doğru olup olmayacağı sorusunu cevaplayan Anastasiadis, “O zaman Suudi Arap konusunda para yemiş addedilecektim. Elbette Wargaming, Kumarhane, Remedica, Ay.Napa Marinası'nda da” ifadelerini kullandı.

Suudi kraliyet ailesine verilen pasaportlarla ilgili soruları yanıtlayan Anastasiadis, “15 milyon yatırım yapacaklarını taahhüt etmişlerdi, 20 milyon Euro yatırım yaptılar tümüyle yasal” dedi.

SEYŞELLER İDDİASI

Anastasiadis ailesiyle birlikte Seyşeller’e yaptığı iki seyahat nedeniyle sorulan soruları yanıtladı. Rum basınında çıkan haberlerde, söz konusu Suudi prensin bu seyahatler sayesinde birkaç ay önce ailesinden 41 kişiyle birlikte Kıbrıs vatandaşlığı aldığı öne sürüldü.

Haberlerde, Suudi prensin bunun karşılığında seyahat masraflarını üstlendiğini ileri sürülürken, Anastasiadis meclis komisyonunda verdiği ifadede seyahatleri kendi cebinden ödediğini savundu.

Kendisine yöneltilen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasında neden bir tüzük bulunmadığı sorusunu cevaplayan Anastasiadis, “Tüzük olmadığında, kriterler de ve kararlarda esneklik olur” dedi.

Olayla ilişkili kişilerin isimlerini vermesi istenen Anastasiadis, isim vermeyi reddetti ancak isimleri, şirketleri ve hukuk firmalarını bildiğini söyleyerek bunları bir kağıda yazma talebini kabul etti.

“KIBRIS, UTANÇ VERİCİ BİR ŞEKİLDE AĞIR DARBE ALDI”

Anastasiadis, mahkeme sonunda gazetecilerle bir araya geldi. Rum Lider Anastasiadis, soruşturma bulgularının kesinleşmesine kadar konu hakkında tekrar konuşmayacağını belirterek, Kıbrıs’ın utanç verici bir şekilde “Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı” nedeni ile ağır bir darbe aldığını dile getirdi.

Anastasiadis, Kıbrıs tarafından 2020’nin sonlarında tartışmalı olarak kaldırılan vatandaşlık programının eksiklikleri olduğunu aktararak, bu konuda değişim yapılmayacağını belirtti. Anastasiadis şöyle konuştu:

* Kıbrıs, 2013-2019 yılları arasında yabancı yatırımcılara pasaport veren bir programdan 9 milyar avrodan (10,8 milyar dolar) fazla para kazandı, ancak program kötüye kullanım ve AB’nin endişeleri üzerine ortaya çıktı. Boşluklar ve zayıflıklar, bazı başvuranların ve diğerlerinin onu kötüye kullanmasına izin verdi.

* Kıbrıs Cumhuriyeti’nin pasaport sattığı izlenimini veren kontrol dışı reklamlar vardı. Çoğu durumda, pasaport almaktan ve almamaktan bahsediyorlardı. Onları bu tür bir davranışın programın kapanmasına neden olacağı konusunda uyardım. (İHA)

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