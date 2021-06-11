Amazon, Nike ve Apple’a Uygur Türkleri suçlaması

Çin’in batıdaki Sincan bölgesinde Uygurlara ve diğer Müslüman azınlıklara uyguladığı baskıların tartışıldığı ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nin oturumunda konuşan Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, pek çok ABD’li şirketin Çin devletinin zulmünden “kâr ettiği” gerçeğini fark etmediklerini ifade etti.

Rubio, “Nike, Apple, Amazon ve Coca-Cola gibi pek çok şirket zorla çalıştırılan işçileri kullanıyor. Onlar zorla çalıştırılan işçilerden faydalanıyorlar ya da zorla işçi çalıştırdıklarından şüphelenilen tedarikçileri taşeron olarak kullanıyorlar. Bu şirketler maalesef hepimizi bu suça ortak yapıyor” dedi.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ KÂR SAĞLIYOR

Oturumu Demokrat Senatör Tim Kaine ile birlikte yöneten Senatör Ed Markey ise birçok ABD’li teknoloji şirketinin Çin devletinin “otoriter gözetleme endüstrisinden” kâr sağladığını ve Çin’in bu endüstrisinde üretilen birçok ürünün “şu anda Sincan’da kullanıldığını” ifade etti.

Thermo Fisher Scientific adlı şirket 2019’da yaptığı açıklamada, Çinli yetkililerin Uygurların DNA veritabanlarını oluşturduklarına dair çıkan haberlerden sonra Sincan bölgesine genetik dizileme ekipmanları satışını durdurduğunu duyurmuştu.

Senatör Rubio, Thermo Fisher şirketiyle ilgili olarak, “Tüm kanıtlar, onların insan hakları ihlallerine yol açan bu ürünleri satmaya devam ettiklerini gösteriyor” dedi.

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