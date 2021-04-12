ABD’de dehşet: Bunalıma giren kadın çocuklarını öldürdü

Anneannelerinin çocukları bulmasıyla ortaya çıkan olaydan sonra genç kadın polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bir süre önce kocasından ayrılan genç kadının velayet davası sonrasında çocuklarını kaybetmekten korktuğu için bunalıma girdiği belirtiliyor.

Baba Erik Denton çocukları Joanna (3) Terry, (2) ve Sierra'yi (6 aylık) almak için karısı hakkında akıl sağlığı yerinde değil başvurusunda bulunmuştu.

Çevre sakinleri çocuklar için öldükleri apartmanın önüne çiçekler, oyuncaklar bırakıp mumlar yaktılar.

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