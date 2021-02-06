Amsterdam’da seks işçileri isyanda… Red Light District’teki genelevler taşınıyor

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da uluslararası turizmi de yakından ilgilendiren bir değişiklik gündemde. Şehrin en turistik bölgelerinden biri olan Red Light District’te (Kırmızı Fener Sokağı) bulunan genelevlerin taşınması için bir adım daha atıldı.

Kentin ilk kadın Belediye Başkanı Femke Halsema, göreve geldiği günden bu yana insan kaçakçılığı ve yasa dışı fuhuşun önüne geçmek için Red Light District’te düzenlemeye gidilmesi çağrısı yapıyordu.

‘EROTİK MERKEZ’ KURULACAK



Amsterdam Belediye Meclisi üyeleri, genelevlerin şehir merkezinden taşınması yönünde yürüttükleri görüşmelerde anlaşmaya vardı. Buna göre şehrin uluslararası arenada imajını düzelteceği düşünülen planda şehir dışında yeni bir ‘erotik merkez’ kurulması öngörülüyor.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Guardian’ın haberine göre, belediye meclisinin bu kararı siyasilerin de desteğini almış durumda. Red Light’ın taşınmasını isteyenler arasında Başbakan Mark Rutte’nin de olduğu öne sürülüyor.

‘MÜŞTERİLER BULAMAYACAK’



Öte yandan Red Light District’teki seks işçileri bu durumdan memnun değil. İşçileri temsil eden Red Light United örgütü, “Çalışma yerlerini değiştirmek bir opsiyon değil. Müşteriler seks işçilerini nerede bulacaklarını bilemeyecekler. Halsema yeni bölgeye otobüs seferleri mi düzenleyecek” açıklamasını yaptı.

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