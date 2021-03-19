Angela Merkel: AstraZeneca aşısı yaptırırdım ama…

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başkanları ile çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği toplantı sonrasında basına açıklamalarda bulundu. Merkel, Almanya dahil 20'den fazla ülkede kullanımı durdurulan AstraZeneca aşısının ülkede kullanımına devam edilmesi kararının ardından yaptığı açıklamada, “Evet, AstraZeneca aşısını yaptırırım ancak sıra bana gelene kadar beklemek istiyorum” dedi. Ülkede artan Covid-19 vakalarına atıfta bulunan Merkel, “Çok zor bir durumun içindeyiz” dedi.

Corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında önlemlerin arttırılması gerektiğini belirten Merkel, kısıtlamaların gevşetilmesine yönelik olarak, “Acil durum freni konusunda anlaşmış olmamız iyi bir şey, maalesef bunu kullanmak zorunda kalacağız” ifadelerini kullandı.

HAFTADA 2 MİLYON 250 BİN DOZ AŞI YAPILABİLECEK

Merkel aşılama konusunda ilk etapta aşı merkezlerinin kapasitesinin kullanılacağını ve söz konusu kapasitenin haftada 2 milyon 250 bin doza tekabül ettiğini söyledi. Merkel, “Önümüzdeki Nisan ayının başından itibaren federal eyaletlerdeki pratisyen hekimlerin muayenehanelerine de aşı dağıtılacak” sözlerini kaydetti.

Bu ayın sonunda Biontech-Pfizer tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşıdan planlanandan 4 milyon daha fazla doz teslim edeceğini dile getiren Merkel, bazı eyaletlere daha fazla doz verileceğini söyledi. Merkel, “Kalan dozları doktorların muayenehanelerine yapılacak ilk teslimatta kullanacağız” dedi.

EMA VE DSÖ ‘GÜVENLİ’ DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerden Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca’nın corona virüsüne (Covid-19) karşı güvenli ve faydalarının risklerinden fazla olduğunu açıklamıştı. Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın Astrazeneca ile aşılamanın devam edeceğini açıklaması sonrası Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de bugün aynı yönde görüş bildirdi.

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