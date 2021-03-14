Ankara’dan Çekya’ya tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Çekya’nın Tel Aviv’deki diplomatik temsilciliğinin “bir kısmını” Kudüs’e taşıması büyük tepki çekti. Filistin, Çekya’nın bu hamlesine büyük tepki göstererek kınama yayınlarken Ankara’dan da çok net bir mesaj gönderildi.

Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaparak konuyla ilgili sert bir tepki gösterdi.

Açıklamada, “Çek Cumhuriyeti’nin, uluslararası statüsü BM kararlarıyla teminat altına alınmış bulunan Kudüs’te diplomatik ofis açmasını endişeyle karşılıyoruz. Söz konusu adım Filistin-İsrail ihtilafının temel parametrelerinden olan Kudüs’ün statüsünü aşındırmaya yönelik girişimlere hizmet edecek bir nitelik taşımaktadır. Uluslararası toplumun tüm üyelerini, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsü ile Filistin-İsrail sorununun adil, kapsamlı ve kalıcı çözümüne yönelik uluslararası parametrelere saygı göstermeye davet ediyoruz” denildi.

NE OLMUŞTU?

Görevini bu yılın Ocak ayında bırakan ABD’nin eski başkanlarından Donald Trump’ın İsrail’in başkenti olarak Kudüs’ü tanımasının ardından başlayan gerilim bu yıl tırmandı…

Trump’ın izinden giden nadir ülkelerden biri olan Çekya, 11 Mart’ta Tel Aviv’deki büyükelçiliğine bağlı bir temsilciliği Kudüs’e açtı.

Birçok ülke Çekya’nın geri adım atması için çağrıda bulunurken Prag yönetimi bu konuda bir sinyal vermedi. Arap Birliği yayınladığı mesajda Çekya’nın adımını kınadıklarını ve bu adımın bölgedeki istikrar ve huzura zarar vereceğini duyurdu.

BABİS: BU BİR MİHENK TAŞI

Çekya’nın bu adımı hakkında açıklama yapan Çekya Başbakanı Babis ise İsrail’i stratejik partner olarak tanıyarak yeni ofisin iş birliğinde bir mihenk taşı olduğunu söylemişti.

ABD’nin haricinde Guatemala, Kudüs’te büyükelçiliği olan nadir ülkelerden biri.