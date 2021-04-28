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AP’den Brexit sonrası ticaret anlaşmasına onay

Avrupa Parlamentosu, İngiltere'nin AB'den çıkmasının ardından Londra ile varılan ticaret anlaşmasını onayladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:33, 28/04/2021
HaberlerDünya
AP’den Brexit sonrası ticaret anlaşmasına onay

AP’nin Genel Kurulu’nda gerçekleşen söz konusu oylamada, 660 üye evet, 5 üye ret ve 32 üye çekimser oy kullandı. İngiltere tarafından halihazırda onaylanmış olan anlaşma, şartlı olarak 31 Aralık 2020’de yürürlüğe girmişti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kararı “Sıcak bir şekilde karşıladığını” belirtti. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ise, “Bu durum, AB-İngiltere ilişkilerinde büyük bir adım atıyor ve yeni bir çağ açıyor” dedi.

İngiltere’in Brexit başmüzakerecisi David Frost ise “Ezici oyu, büyük ölçüde memnuniyetle karşıladığını” ifade etti.

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