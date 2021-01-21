Arjantin’de büyük keşif

Keşfi yapan bilim insanları, sauropoda grubuna ait fosilleşmiş kemiklerin, bugüne kadar rastlanan Patagotitan mayorum adlı en büyük dinozorun kemiklerinden 10 ila 20 kat daha büyük olduğunu açıkladı.

Euronews’ta yer alan habere göre, uzun boyun ve uzun kuyruklu sauropodalar, yeryüzünde yaşamış en büyük canlılar olarak biliniyor. Bu gruba ait Patagotitanların ağırlığı 70 tona, uzunluğu ise 40 metreye kadar varıyordu.

La Plata Müzesi’nden Alejandro Otero, şu ana kadar ulaşılan yirmiye yakın omurga ve pelvik kemik parçalarını birleştirerek yeni keşfedilen dinozorun yapısını anlamaya alışıyor.

Uzmanlar, dinozorun vücut yapısını tam olarak resmedebilmek için başta kalça ve kol kemikleri olmak üzere daha fazla bulguya ihtiyaçları olduğunu ve bu kemiklere ulaşma umuduyla kazıların devam edeceğini duyurdu.

Fosillerle ilgili ilk keşif 2012 yılında yapılmış ama gün yüzüne çıkarma işlemi 2015’te başlamıştı. 6 yıl sonra kuyruk kemiklerinin yarısı ile bazı pelvik kemiği parçalarına ulaşan ekibe göre kazı çalışmalarının en az birkaç yıl daha sürmesi bekleniyor.

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