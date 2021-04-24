Arjantin’de feci kaza… Takla atarak durabildi: Ulaştırma Bakanı Meoni hayatını kaybetti

Arjantin’de gerçekleşen bir trafik kazası ülke gündemini derinden sarstı. Ulaştırma Bakanı Mario Meoni, dün günün erken saatlerinde Devlet Başkanı Alberto Fernández ile birlikte Rosario’da bir dizi toplantıya katıldı.

Görüşmelerin ardından Junín’de bulunan ailesinin yanına gitmek için yola çıkan 56 yaşındaki Meoni, yerel saatle 21.30 sıralarında kendi kullandığı makam aracıyla trafik kazası geçirdi. San Andrés de Giles yakınlarında Meoni’nin kullandığı araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarak durabildi.

Feci kazanın ardından çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada ağır yaralanan Meoni, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Meoni’nin olay sırasında araçta yalnız olduğu belirtilirken, kazanın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Meoni, 2003-2015 yılları arasında Junin Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı. 2019’da Devlet Başkanı Alberto Fernández’in kabinesinde yer bulan Meoni, o tarihten bu yana Ulaştırma Bakanı olarak görev yapıyordu.