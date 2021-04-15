Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Arkeologlar şaşkın: 40 tabut bulundu

Fransız Ulusal Arkeolojik Araştırma Enstitüsüne (INRAP) bağlı arkeologlar, Korsika bölgesinde 300-600 yılları arasında olduğuna inanılan 40 tabutun bulunduğu Antik döneme ait mezarlık keşfetti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:36, 15/04/2021
HaberlerDünya
Arkeologlar şaşkın: 40 tabut bulundu

Fransa’da arkeologları şaşırtan bir keşfe imza atıldı…

Ulusal Arkeolojik Araştırma Enstitüsüne (INRAP) bağlı arkeologlar, Antik dönemde birçok topluma ev sahipliği yapan Fransa’nın Korsika bölgesinde 300-600 yılları arasında olduğu tahmin edilen 40 tabutun bulunduğu mezarlık keşfetti.

Arkeologlar, bulunan cesetlerin 3 ve 6. yüzyıl arasında gömüldüğünü tahmin ettiklerini açıkladı. Mezarlığın bulunduğu Ile-Rousse kasabasında, Antik dönemde de insanların yaşadığı ortaya çıktı. Bulunan 40 tabutun sayesinde kasabanın 18inci yüzyıl öncesine ait sırlarla dolu geçmişinin çözülebileceğine inanılıyor.

arkeolog Fransa