Arnavutluk’ta seçimin galibi Sosyalist Parti oldu

Arnavutluk'ta 25 Nisan'da yapılan genel seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 98'i sayılırken, ülke genelinde toplamda 5 bin 199 sandıktan 5 bin 56'sında oy sayma işlemi sona erdi. Mevcut iktidar olan Sosyalist Parti yüzde 48.56 oy alarak 140 sandalyeli mecliste 73 milletvekili kazanarak seçimin galibi oldu.

Ülkedeki en büyük muhalefet partisi olan Demokrat Parti'nin (PD) de aralarında bulunduğu koalisyon ise oyların yüzde 39,34'ünü alarak 59 milletvekili çıkararak seçimi ikinci sırada tamamladı.

Demokrat Parti ile seçim öncesi koalisyon anlaşması imzalayan Entegrasyon Sosyalist Partisi (LSİ) ise oyların yüzde 6,85'ini alarak 5 milletvekili, Sosyal Demokrat Parti (PSD) ise oyların yüzde 2,24'ünü alarak 3 milletvekili çıkardı.

İKTİDAR PARTİSİ ZAFER İLAN ETTİ

Başbakan Edi Rama, sonuçların açıklanmasının ardından başkent Tiran'da bulunan İskender Bey Meydanı'nda toplanan destekçilerine seslenerek, bu seçimin Sosyalist Parti'nin en büyük, en güzel ve en zor zaferi olduğunu ifade etti.

Rama, “Arnavutluk oy kullandı, Arnavutluk kararını verdi ve Arnavutluk kazandı. Bu ülke olur diyen inancımız kazandı ve bu ülkeyi yapabiliriz diyen misyon olarak kanaat kazandı” ifadelerini kullandı. Zorluklara başkaldıran ve berrak sabırların kazandığını dile getiren Rama, seçimleri ülkenin en büyük demokratik, politik ve vatandaş gücünün kazandığına vurgu yaptı.

Rama, üçüncü dönem Başbakanlığında da diğer dönemlerde olduğu gibi sadece kendilerine oy veren değil, bütün vatandaşların başbakanı olacağını ifade ederek, devam eden ve planlanan bütün projelerin de tek tek hayata geçirileceğini de belirtti.

MUHALEFET PARTİLERİNDEN AÇIKLAMA YOK

Muhalefet partilerin liderleri ise, şuana adar seçim sonuçlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, gün içerisinde sosyal medya üzerinden ve milletvekili adaylarının açıklamaları ile oyların satın alındığına dair şüphelerin olduğunu iddia ettiler.