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Arnavutluk’tan Sputnik V aşısına onay

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Arnavutluk'un Rusya tarafından corona virüsüne (Covid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısına onay verdiğini ve ülkeye ilk aşı teslimatının yapıldığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:20, 30/04/2021
HaberlerDünya
Arnavutluk’tan Sputnik V aşısına onay

Corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşılamalar devam ederken, Arnavutluk’tan Rusya tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen Sputnik V aşısına onay geldi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada, Arnavutluk’un Sputnik V aşısına onay verdiği ve aşının ilk teslimatının gerçekleştirildiği kaydedildi.

RDIF, “Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, Sputnik V Covid-19 aşısını onaylandı. Aşının ilk sevkiyatı çoktan Arnavutluk’a ulaştı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan dünyada en çok bilinen tıp dergilerinden The Lancet, Sputnik V aşısının Covid-19’a karşı yüzde 91.6 etkin olduğu bilgisinin yer aldığı faz 3 çalışmalarına ilişkin bir analiz yayınlamıştı. Ayrıca Sputnik V, şu ana kadar 64 ülkede onaylandı.

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