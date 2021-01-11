Arnold Schwarzenegger’den çok sert mesaj

Conan ve Terminator filmleriyle şöhrete kavuşan ve iki dönem California Valisi olarak görev yapan Arnold Schwarzengger ülkede yaşanan kaos ve kanlı Kongre baskınıyla ilgili uzun bir video yazdı.

73 yaşındaki Schwarzenegger, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avusturya’da büyüdüğü dönemde gördüklerini ve yaşadıklarını anlatarak, “Ben Avusturya’da büyüdüm ve Kristal Gece’yi çok iyi biliyorum. O gece Trump’ın destekçileri faşist Gururlu Çocuklar’ın benzeri olan Naziler, Yahudilere karşı şiddet başlattı. Bütün gece sürdü. Çarşamba günü, ABD kendi Kristal Gecesi’ni yaşadı. Kırılan camlar Kongre Binası’nın camlarıydı. Fakat onlar sadece camları kırmadılar, aynı zamanda fikirleri ve idealleri de kırdılar. Amerikan demokrasisine ev sahipliği yapan binanın kapısını yıktılar. Bu ülkenin üzerinde kurulduğu prensipleri ezdiler” dedi.

Schwarzenegger, “İlk elden olayların nasıl kontrol çıkabileceğini gördüm. Bu ülkede ve dünya genelinde bunun yaşanabileceğine dair bir endişe var ve ben buna inanmıyorum. Fakat ben bencilliğin ve güvensizliğin farkında olmalıyız. Trump, adil bir seçimi kendi lehine çevirmeye çalıştı. İnsanları yalanlarla yanlış yönlendirerek darbe yapmaya çalıştı. Benim babam ve komşularımız da yalanlarla kanmıştı. Yalanların nereye götürdüğü ortada” ifadesini kullandı.

“EN KÖTÜ BAŞKAN”

Trump hakkında, “Kaybetmiş bir lider. En kötü başkan olarak tarihe geçecek. İşin iyi tarafından bakarsak yakında eski bir tweet gibi alakasız hale gelecek” yorumunu yapan Schwarzenegger, Conan filminde kullandığı kılıcı çıkararak konuşmasını sürdürdü.

Ünlü oyuncu, “İşte kılıçlar hakkında bir bilgi. Kılıç ne kadar darbe alırsa o kadar kuvvetlenir. Çekiçle ne kadar çok vurulur ve ardından ateşte ısıtıldıktan sonra soğuk suya batırılınca kuvvetlenir. Bunu bir kılıç ustası olun diye söylemiyorum. Bizim demokrasimiz bir kılıç gibi ve ne kadar darbe alırsa o kadar güçlenir” dedi.