Ashton Kutcher’ın kız arkadaşını öldüren Michael Gargiulo ölüme mahkum edildi

Michael Gargiulo, 2001 yılında 22 yaşındaki Ashley Ellerin’i ve 2005’te 32 yaşındaki Maria Bruno’yu öldürmekten suçlu bulundu. Mahkûmiyeti sırasında suçsuz olduğunu savunan Gargiulo, “Ben masumum. Dedektifler tarafından tuzağa düşürüldüm” dedi. Gargiulo’nun avukatlarından Daniel Nardoni, “Akıl hastası bir kişiyi idam etmek doğru değil” diyerek cezaya itiraz etti.

YENİ BİR CİNAYET DAHA İŞLEYECEKTİ

Gargiulo, Ellerin ve Bruno’yu öldürdükten sonra 26 yaşındaki Michelle Murphy’e de saldırmıştı. Murphy’nin ifadesine göre; uyandığında üstünde Gargiulo vardı ve onu bıçaklamaya çalışıyordu. Gargiulo, Murphy’i öldüremeden kaçmak zorunda kaldı. Arkasında kan izi bırakan Gargiulo kısa sürede yakalandı.

Murphy, mahkemeye on yıldan fazla bir süre sonra geceyi yalnız geçirmenin içinde nasıl bir korku dünyası yarattığını anlattı. Gargiulo, 2019’da iki cinayet ve bir cinayete teşebbüsten suçlu bulundu, ancak masum olduğu konusunda ısrar etmeye devam etti.

Ashton Kutcher da mahkemeye ifade vermişti. Oyuncu, Ellerin öldürüldüğünde genç kadın ile çıkıyordu. Olay gerçekleştiği sırada Ellerin, gelecek vadeden bir aktör olan Kutcher ile randevuya çıkacaktı. Ancak Ellerin, Hollywood’daki evinde 47 bıçak darbesiyle bulundu.

Yargıç Larry Paul Fidler, cezayı açıklarken, “Bu durumda, Bay Gargiulo’nun gittiği her yerde ölüm ve yıkım oldu” dedi ve idam cezasını verdi.

Ancak Gargiulo’nun idam edilmesi biraz zaman alabilir. Kaliforniya’daki son infaz 2006 yılında gerçekleşti ve uygulama 2019’dan beri Demokratik Vali Gavin Newsom tarafından yasaklandı.