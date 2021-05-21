Aşı firmaları yoksul ülkelere 3,5 milyar dozu indirimli satacak

Söz konusu miktarın en büyük kısmını tedarik edecek Amerikan ilaç devi Pfizer, 2021’de bir milyar olmak üzere “gelecek 18 ayda” toplam iki milyar doz aşı teslim edeceklerini belirtti.

Euronews’ta yer alan habere göre, Moderna CEO’su Stephane Bancel ise temin edilecek doz miktarının 2021’de 95 milyona ulaşacağını, 2022’de ise bu sayıyı “900 milyona kadar” çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Johnson & Johnson’ın Başkan Yardımcısı ve Baş Bilim Sorumlusu Paul Stoffels da, şirketin Covax ile 2021’de 200 milyona kadar doz için bir anlaşma yaptığını ve 300 milyon ek bir potansiyel arzı ile toplamda 500 milyon doz vermeye hazır olduklarını ifade etti.

İtalya’da düzenlenen G20 Sağlık Zirvesi’nde İtalyan Başbakan Mario Draghi ile bir açıklama yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de yoksul ülkelere 100 milyon doz aşı bağışlama sözü verdi.

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