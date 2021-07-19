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Aşı karşıtları sokağa indi! Gözaltılar var

İngiltere’nin başkenti Londra’da öğlen saatlerinde aşı karşıtı yüzlerce kişi Parlamento Meydanı’nda bir araya gelirken, çıkan olaylarda 11 kişi gözaltına aldı.

Güncellenme: 22:50, 19/07/2021
HaberlerDünya
Aşı karşıtları sokağa indi! Gözaltılar var

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Parlamento Meydanı'nda yüzlerce aşı karşıtı bir araya geldi. Ülkede tüm kısıtlamaların kaldırılması ile toplanan protestocular, Parlamento Meydanı’ndan Westminster Sarayı’nın kapılarına kadar alanı doldurdu.

Polis, trafiğin engellenmesi üzerine göstericilerin yoldan çekilmesi için anons yaparken, bazı göstericiler polise şişe fırlattı. Göstericiler ellerinde aşı ve polis karşıtı mesajların yazılı olduğu pankartlar taşırken, pankartlarda “Özgürlük”, “Polise yazıklar olsun” ve “Boris Johnson’ı tutuklayın” ifadeleri yer aldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, “Bir dizi memur, Westminster, Parlamento Meydanı’ndaki bir gösteriye yanıt vermeye devam ediyor. 11 kişi çeşitli suçlardan tutuklandı. Polis operasyonumuz devam ediyor, ne yazık ki memurlar kalabalıkla uğraşırken düşmanlıkla karşılandı” denildi.

KISITLAMALAR SONA ERDİ, NORMALLEŞME BAŞLADI

İngiltere’de artan korona virüs vakalarına rağmen bugün itibarıyla kısıtlamalar sona erdi. Hükümetin “özgürlük günü” olarak adlandırdığı 19 Temmuz’dan itibaren birçok kısıtlama kaldırılırken, normalleşme sürecindeki dördüncü ve son aşama gerçekleşti. Ülkedeki gece kulüpleri yeniden açıldı, eğlence merkezlerinin ve festivallerin önündeki kısıtlamalar kalktı.

Normalleşme sürecindeki son aşamaya geçilmesi ile 19 Temmuz’dan önce 30 kişi ile sınırlandırılan dış mekanlardaki buluşmalarda insanlar artık bir sayı sınırlaması olmadan yeniden bir araya gelebilecek. Kısıtlamaların sona ermesiyle beraber 1 metrelik sosyal mesafe kuralı ve yüz maskesi zorunluluğu olmayacak.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI KARANTİNA UYGULAMAYACAK

İngiltere’de hükümet iki doz Covid-19 aşısı olan sağlık çalışanlarının korona virüslü bir kişiyle etkileşimde olması halinde karantina uygulamak zorunda olmadığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, “Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) üzerindeki iş yükünü hafifletmek için” iki doz aşı olan sağlık çalışanlarının negatif bir Covid-19 test sonucu ile çalışmaya devam edebileceğini belirtti.

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Yayınlanma Tarihi:22:42,