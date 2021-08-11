Aşı olmayan Almanların hayatı artık daha zor ve pahalı olacak

Almanya, aşı kampanyasını canlandırmak için yeni kararlar almaya hazırlanıyor. Ülke; aşı olmamış insanların barlara, restoranlara, tiyatrolara, sinemalara girerken negatif test sonuçlarını göstermelerini isteyecek.

SOZCU.COM.TR

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Almanya’da aşılama oranı neredeyse İngiltere’yi yakaladı, ancak Alman bakanlar aşılamadaki hızın son zamanlarda düşmesinden dolayı endişeliler. Bu nedenle Fransa gibi zorunlu aşılama, ülkede tartışılırken Angela Merkel’den farklı bir çözüm geldi. Merkel aşı zorunluluğu getirmek yerine, aşı olmayanlara hayatı biraz daha zorlaştırmak için adımlar attı.

Merkel, Almanya’nın 16 eyaletinin başbakanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından; “Kötü haber, aşılama hızının önemli ölçüde düştüğü. Avrupa standartlarına göre artık zirvede değiliz. Almanya’dan daha iyi durumda olan ve aşılamaya daha olumlu bakan birkaç ülke var” dedi.

AŞISIZLAR İÇİN SOSYAL HAYATTA YER ALMAK DAHA PAHALI OLACAK

Hükümet de aşısızların sosyal hayatlarına ek ücret getirdi. Kuaför salonları, spor salonları ve tiyatrolar da dahil olmak üzere kapalı alanlara girmek isteyen kişilerin, virüs taşımadıklarına dair kanıt vermesi gerekecek. Artık ülkede; pek çok mekana giriş için tam aşı sertifikaları veya 24 saat içinde yapılan bir testten olumsuz sonuç istenecek.

Kural, hamile kadınlar, tıbbi durumları nedeniyle aşı olamayanlar ve 12 yaşından küçük çocuklar için geçerli olmayacak.

Almanya’da şimdiye kadar COVID testleri ücretsizdi. Ancak 11 Ekim’den itibaren pek çok kişi para ödemek zorunda kalacak, bu da birçok aktivitenin aşılanmamış olanlar için daha pahalı hale geleceği anlamına geliyor.

DELTA VARYANTI YÜKSELİŞTE

Ülkede düne kadar nüfusun yüzde 55,1’i tamamen aşılanmıştı ve yüzde 62,5’i en az ilk dozunu almıştı. Her iki rakam da Avrupa Birliği ortalamasının biraz üzerinde ancak İspanya, İtalya, Portekiz, Belçika ve Hollanda’daki aşı oranlarının gerisinde.

Almanya’daki vaka oranı da Delta varyantı yayılmaya devam ettikçe yavaş yavaş artıyor. Merkel, “Aşılamadaki ilerlemeye rağmen, enfeksiyonlarda bir artış görüyoruz. Elbette vaka sayısı aşılama oranına büyük ölçüde bağlı. Daha fazla aşılanmış insanımız olursa daha az enfeksiyon geçireceğiz.”

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