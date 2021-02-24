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Aşı olmayan personel kovulabilecek

Corona virüsü aşısı süreci başlayan İsviçre'de aşı olanlar için normalleşme süreci başladı. Fakat İşverenler Derneği, "Aşı olmayı reddedenlere çıkışı verilebilir" açıklamasını yaptı.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 10:11, 24/02/2021
HaberlerDünya
Aşı olmayan personel kovulabilecek

İsviçre’de, aşı olanlara corona açılımları başladı. Eyaletler Konseyi de, aşı olan ve corona bulaştırma riski bulunmayanların, mümkün olduğunca kısa sürede normal yaşama dönebilmesi için çalışmalar yapıyor. AB gibi, İsviçre de dijital aşı pasaportu hazırlıyor.

Aşının yaygınlaşmasının ardından özgürlüklerin ve serbestliğin başlayacağı açıklanırken, yaptıramayanların ise negatif test sonucu ile karantina yükümlülüğünden kurtulmalarının da önü açılacak. Ülkede mayıs veya haziran ayında tamamen açılım bekleniyor ve evden çalışma modeli de büyük oranda kaldırılacak.

EVDEN İŞE DÖNÜŞ AŞIYLA

İşverenler Derneği ise, özel sektörde aşılı ile aşısız arasında bir fark olması gerektiğini savunarak açıklama yaptı.

Aşısızların başkaları için sağlık riski oluşturabileceğini belirten dernek, “Aşı olmayı, geçerli bir yasal sebebi olmadan reddedenlere çıkış verilebilir. Risk potansiyeli olanlara başka iş yapmalarını tavsiye ederiz” derken, aşı için personele son bir tarih verilebileceğini vurguladı.

Home office çalışanların, evden işe dönüşlerinin aşı şartına bağlanabileceği de belirtiliyor.

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Yayınlanma Tarihi:10:07,