Aşı pasaportluya dünya turu serbest

Dünyanın çeşitli bölgelerini turlayan Norveç Kruvazör Hattı (NCL), corona virüsüne karşı aşılanmış ve aşı pasaportu olan yolcularla, yeniden seferlerine başlıyor.

Türkiye, daha aşı pasaportunu hazırlamadığı ve aşılılara kapıları açtığını belirten kararlar almadığı için, ilk gemi turizmi Yunanistan'a başlıyor.

Yaklaşık 1.5 yıldır, corona virüsü nedeniyle yatan gemiler, özel havalandırma sistemleri ile donatıldı. Tüm hijyen kurallarına uygun hale getirildi ve 17 gemiden oluşan filo, 2021 yaz sezonu için hazırlandı.

AŞILILAR, YUNAN ADALARI‘NA

Aşı pasaportuyla turizmi açan Yunanistan, ilk durak olacak. Gemileri işleten ABD denizcilik şirketi, Norveç Yeşimi adlı geminin 25 Temmuz 2021'den itibaren bir haftalık Pire- Yunan Adaları seferine başlayacağını duyurdu.

Ardından 7 Ağustos günü Norwegian Joy, 7 Ağustos'ta Jamaika'nın Montego Bay limanından yola çıkacak. 15 Ağustos'tan itibaren de Dominik Cumhuriyeti'nden yolculuk başlayacak. Her yeni turda, yolcuların corona virüsüne karşı aşılanmış olduklarını “aşı pasaportları” ile ispatlaması gerekecek. Ayrıca, gemiye binerken yeniden test de yapılacak.

DEV ZARARA, AŞI PASAPORTLU ÇÖZÜM

Corona nedeniyle 2020 yılında turizm gelirleri yüzde 74 düştü. Bu yıl, turizmciler tarafından “turizm tarihinin en kötü yılı” ilan edildi ve toplam zararın 1.3 trilyon dolar olduğu belirtildi.

Türkiye ise, Avrupa'nın “Riskli ülkeler” sınıfında. Bunun kaldırılması için, Türkiye'deki aşı programının AB'ye entegre edilmesi ve vize yasağının iptali için de, ortak aşı pasaportu bilgi bankasına girilmesi gerekiyor. Ancak, Ankara'dan bununla ilgili bir açıklama yok.

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