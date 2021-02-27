Aşı sırasını beklemeden Dubai’ye gitmişti… Fırsatçı CEO istifa etti

Kanada’nın en büyük emeklilik fonunun CEO’su İngiliz uyruklu Mark Machin, corona virüsü aşısı sırasını beklemeyerek Dubai’ye gitti.

Burada Covid-19 aşısı olduğu ortaya çıkan 55 yaşındaki Machin’e ülkede tepki yağdı. Artan tepkilere kayıtsız kalmayan CEO Machin, istifa dilekçesini sundu.

Kanada Emeklilik Planı Yatırım Kurulu (CPPIB) dün yaptığı duyuruda, CEO Mark Machin’in görevinden istifa ettiğini açıkladı. CPPIB yaptığı açıklamada, “Yönetim kurulu ile yapılan görüşmelerden sonra, Bay Machin istifasını sundu ve kabul edildi” ifadeleri yer aldı.