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Aşı sırasını beklemeden Dubai’ye gitmişti… Fırsatçı CEO istifa etti

Kanada'nın en büyük emeklilik fonunun CEO'su Mark Machin, corona virüsü aşısı yaptırmak için Dubai'ye gidince başı yandı. Olayın ortaya çıkması üzerine tepkiler çığ gibi büyüyünce Machin görevinden istifa etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:03, 27/02/2021
HaberlerDünya
Aşı sırasını beklemeden Dubai’ye gitmişti… Fırsatçı CEO istifa etti

Kanada’nın en büyük emeklilik fonunun CEO’su İngiliz uyruklu Mark Machin, corona virüsü aşısı sırasını beklemeyerek Dubai’ye gitti.

Burada Covid-19 aşısı olduğu ortaya çıkan 55 yaşındaki Machin’e ülkede tepki yağdı. Artan tepkilere kayıtsız kalmayan CEO Machin, istifa dilekçesini sundu.

Mark Machin.

Kanada Emeklilik Planı Yatırım Kurulu (CPPIB) dün yaptığı duyuruda, CEO Mark Machin’in görevinden istifa ettiğini açıkladı. CPPIB yaptığı açıklamada, “Yönetim kurulu ile yapılan görüşmelerden sonra, Bay Machin istifasını sundu ve kabul edildi” ifadeleri yer aldı.

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Yayınlanma Tarihi:14:02,