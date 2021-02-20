Aşı skandalı istifa getirdi! Sağlık bakanı değişti

Corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında Arjantin’de 29 Aralık'ta ülke genelinde Covid-19'a karşı aşılamalar başlamıştı.

Aşılamalar Arjantin hükümeti tarafından belirlenen plan üzerinden yürütülürken, gazeteci Horacio Verbitsky’in Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia ile doğrudan görüştükten sonra randevu almadan Covid-19 aşısı olduğunu itiraf etmesi ülke gündemine oturdu.

İSTİFA ETTİ

İtirafın ardından eleştiri oklarının hedefi olan Garcia görevinden istifa etti. İstifa kararının ardından yeni Sağlık Bakanı Carla Vizzotti, Arjantin'in yeni Sağlık Bakanı olarak atandı. Salgın sırasında kilit bir rol üstlenen Carla Vizzotti’nin bugün yemin ederek görevine başlayacağı ifade edildi.

VIP AŞI SKANDALI

Yaşanan skandalda iktidara yakın kişilerin aşı sırası gelmemesine rağmen aşı olduğu ve istifa eden Garcia’nın Sağlık Bakanlığı binasında arkadaşlarına ve yetkililere öncelik tanıyarak aşı olmalarını sağladığı ortaya çıktı.

Bu durum ülkede “VIP Aşı Skandalı” şeklinde yankı buldu. Söz konusu olay, Verbitsky’nin eski bir dostu olduğunu söylediği Garcia’yı telefonla aradıktan sonra 1 doz Sputnik V aşısı yaptırdığını itiraf etmesi ile ortaya çıktı.

Skandal sonrasında Devlet Başkanı Alberto Fernandez yaptığı açıklamada, Garcia’nın bir an önce istifasını etmesi yönünde çağrıda bulunmuştu. Fernandez’in çağrısına kulak veren Garcia ise vakit kaybetmeden dün gece görevinden istifa etmişti.

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