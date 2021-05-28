Aşı tedarikinde siyasi kriz: Çin, Tayvan’ın aşı anlaşmasını engelledi

Tayvan Sağlık Bakanı Chen Shih-Chung düzenlediği basın toplantısında, BioNTech ve Tayvan’ın ocak ayında anlaşmayı imzalamaya çok yakın olduklarını söyledi. “BioNTech aniden bir mektup göndererek basın bülteninin Çince versiyonunda ‘ülkemiz’ kelimesini ‘Tayvan’ olarak değiştirmemizi şiddetle tavsiye ettiklerini söyledi” dedi ve Tayvan hükümetinin bu talebi kabul ettiğini ekledi.

Chen, anlaşmanın ertelenmesi ile ilgili bir hafta sonra bilgilendirildiğini belirtti. Chen, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “Sözleşme ile hiçbir ilgisi yoktu. Dış etkenler vardı” dedi.

ÇİN’DEN AŞI ALIMI İÇİN MUHALEFETTEN BASKI

Tayvan Lideri Tsai, Tayvan’ın İngiltere merkezli AstraZeneca aşısı üreticileriyle ve Moderna aşısının ABD tedarikçileriyle anlaşmalar imzaladığını söyledi.

Tsai, Tayvanlı Kuomintang muhalefet partisinin Çin’den aşı alımı yapılması yönündeki çağrılarına da direndi. 26 Mayıs’taki bir Facebook gönderisinde, Tayvan’ın uyacağı üç aşı tedarik ilkesini özetleyen Tsai, adanın yalnızca üreticilerle iletişimde olacağını vurguladı.

“DIŞ MÜDAHALEYİ REDDEDİYORUZ”

Tsai, çarşamba günü Çin hakkındaki yorumlarının ardından Twitter’a şunları yazdı: “Aşılar, COVID-19’u yenmek ve insanların sağlığını sağlamak için hayati önem taşıyor. Tayvan’a aşı getirme çalışmalarımıza dış müdahaleyi reddediyoruz ve buna karşı çıkıyoruz. Bunlar, aşı tedarikini siyasi amaçlarla kullanma girişimleri.”

BUNLAR, YAPAY ENGELLER

Çin haber portalı Sina News’ten bir habere göre de Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Çin’in Tayvan’ı aşı tedarikinde engellemediğini, bunun yerine Tayvanlılara COVID aşısı bağışlamayı teklif edildiğini söyledi. Zhu, “En büyük öncelik yapay siyasi engelleri kaldırmak olmalı” dedi.

Guardian’ın haberine göre de Pfizer-BioNTech, Çin merkezli ilaç devi Fosun ile anlaştı. Anlaşma, Fosun’a aşının Tayvan’ı da içeren Büyük Çin bölgesinde dağıtımı için sınırlı haklar veriyordu. Ve Bloomberg raporuna göre Tayvan, Çin’in tekliflerine rağmen Fosun’dan Pfizer aşıları almayı reddetti.

TAYVAN’DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ

Tayvan aşı alımı için girişimlerde bulunurken bir yandan da yeni vakalarla mücadele ediyor.

Bir CBS raporuna göre, ülke Nisan ayından aralık ayına kadar 253 günlük sıfır COVID-19 vakası kaydetti. Bununla birlikte, adada şimdi COVID-19 vakalarında bir artış yaşanıyor. ABD’nin bağımsız radyolarından NPR, salı günü Tayvan’ın toplam vaka sayısının sadece iki hafta içinde dört katına çıktığını bildirdi.

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