Aşı yaptıran Türk vatandaşına da AB kapalı

Avrupa Birliği ve İsrail'i kapsayan Aşı Pasaportu'na Avrupa Parlamentosu da onay verdi ve gayri resmi olarak hemen, resmi olarak ise 1 Haziran'dan itibaren uygulama başlıyor.

İsrail, AB'ye uygun aşı pasaportu uygulamasına geçti ve bu ülkeye giriş-çıkışlar yeşil renkli dijital pasaportla mümkün. Yunanistan da aynı şekilde uygulamaya start verdi.

Türkiye’de BioNTech aşısı olanların, AB Aşı Bilgi Bankası’na girmesi için Türkiye’nin AB ile görüşmesi gerekiyor. Ortak Aşı Bilgi Bankası’nda görülmeyen aşılı Türkler, yine kısıtlamaya mahkum olacak.

CEPTEN VEYA KART ŞEKLİNDE

Filistin halkının aşı sürecini engellemesine rağmen kendi vatandaşlarının büyük çoğunluğunu aşılayan İsrail, dijital olarak cep telefonundan Aşı Pasaportu'nu gösteren herkesi kabul etmeye başladı.

Dijital olarak aşı kaydını gösteremeyenler ise Yeşil Aşı Pasaportu (Kartı) göstererek turizm hizmetlerinden, seyahatten yararlanıyor.

Türkiye'de corona virüsü nedeniyle kapanmalar yaşanırken, AB üyesi ülkeler ile İsrail'de “Yeşil Aşı Pasaportu” ile hem turizm hem de her türlü seyahat serbest olacak.

AB tarafından onaylanmış aşıların ve bu aşılarla aşılanmış kişilerin kaydedildiği Aşı Pasaportu, vize randevusu engelini kaldırıyor, “test- karantina- test şartı”nı devre dışı bırakıyor.

Aşılarını tamamlamış olanlar, bununla başta Yunanistan olmak üzere diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelere gidebilecek.

ÇİN AŞISI BAŞVURUDA BULUNMADI



Türkiye'nin kullandığı Çin aşısı, aşı pasaportunda ve aşılananlar da Avrupa Aşı Bankası listesinde olmadığı için, Türkiye “yüksek riskli ülke” olarak kalmaya devam edecek. Bu da aşı yaptıran turistlerin büyük çoğunluğunun Türkiye'yi tercih etmemesi demek.

Ayrıca, Türkiye'den Avrupa'ya turizm ise, vize verilmemesi yüzünden aksamaya devam edecek.

Türkiye'nin kullandığı Çin aşısı Sinovac ise Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) “kullanım onayı için” başvurmadı. Bu yapılmadığı için Sinovac, aşı pasaportunda yer almıyor.

Türkiye’nin de AB ile görüşüp “Ortak Aşı Pasaportu”na girmesi gerekiyor. Ancak bu konuda da henüz bir adım atılmadı. AB aşı pasaportunda, sadece AB'den onay alan aşılar ve bu aşılarla aşılananlar bulunuyor.

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