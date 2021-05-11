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Aşıda kritik gelişme… FDA’dan Pfizer-BioNTech aşısı için 12 yaşa kadar onay

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech'in başvurusunu kabul ederek corona virüsüne karşı geliştirilen aşının uygulama yaşının 12’ye düşürülmesine onay verdi.

Tayfun Hopali / ABD
Güncellenme: 07:27, 11/05/2021
HaberlerDünya
Aşıda kritik gelişme… FDA’dan Pfizer-BioNTech aşısı için 12 yaşa kadar onay

Dr. Janet Woodcock genç nüfusun virüsten korunmasını sağlayarak, salgını sona erdirmeye yaklaştıklarını söyleyerek, “Aileler kurumun mevcut tüm verileri titiz ve kapsamlı bir şekilde gözden geçirdiğinden emin olabilirler” dedi.

Yaş sınırının 12'ye kadar inmesi aşıya talebin önemli ölçüde yavaşladığı Amerika'da çocukların okullara geri dönmeleri için önemli bir adım olarak görülüyor. ABD Başkanı Joe Biden, eyaletlerden aşıyı gençlere hemen ulaştırmalarını istedi.

GÜNLÜK 2 MİLYON DOZ

Amerika'da halkın yaklaşık yüzde 46’sı en az bir kez corona aşısını olmuş durumda. Ancak ABD'de aşılama hızı geçen ay ortalama günlük 3 milyon 300 bin doz iken bu rakam bugünlerde günlük 2 milyon doza düştü.

Pfizer 2 ile 11 yaş arası çocuklar için güvenlik ve etkinlik verilerinin Eylül ayında sonuçlanacağını, acil kullanım ruhsatının bu yaş grubu için de başvurusunu yapacaklarını açıkladı.

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Yayınlanma Tarihi:07:12,