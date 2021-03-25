Aşıda veriler eski iddiasından sonra AstraZeneca açıkladı: Etkinlik oranı yüzde 76’ya düştü

Corona virüsü dünya genelinde hızla can almaya devam ederken, salgını bitirmek için en büyük umut aşılama kampanyalarında.

Ancak aşılarla ilgili tartışmalar bir türlü bitmek bilmiyor. İngiltere’de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca’nın birlikte geliştirdiği aşıyla ilgili kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Aşının kanda tehlikeli oranda pıhtılaşma ve ölüme yol açtığı iddiaları sonrası pek çok ülke AstraZeneca aşısı kullanımına ara verirken, Dünya Sağlık Örgütü’nün çağrıları sonrası yeniden başlama kararı almıştı.

VERİLER GÜNCEL DEĞİL İDDİASI



ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) henüz onay almayı başaramayan şirket, hafta başında aşının etkinliğine ilişkin ABD’deki denemelerin ara sonuçlarını açıklamıştı. Aşının corona virüsüne karşı yüzde 79 etkili olduğu belirtilirken, Beyaz Saray Tıbbi Baş Danışmanı Dr. Anthony Fauci’nin direktörlüğünü yaptığı Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nden (NIAID) sonuçların güncel verileri içermediği iddiası geldi.

DENEMELERE 32 BİN KİŞİ KATILDI



Bu iddianın ardından AstraZeneca aşıyla ilgili sonuçları güncelleyerek açıkladı. Financial Times’ın haberine göre aşının virüsü önlemedeki etkinlik oranı yüzde 79’dan yüzde 76’ya düştü. Çalışmaya 32 bin kişinin katıldığı ifade edilirken, 190 kişinin corona virüsüne yakalandığı vurgulandı. Ara sonuçlarda bu rakam 141 olarak paylaşılmıştı.

AĞIR GEÇİRMEYİ YÜZDE 100 ÖNLÜYOR



Şirket, aşının hastalığı ağır geçirmeyi önlemedeki başarısının yüzde 100 olduğunu yinelerken, 65 yaş üzerindeki kişilerdeki virüsü önleme oranının yüzde 65 olduğunu aktardı. AstraZeneca’dan Mene Pangalos, “Sunduğumuz verilerle ABD’de acil kullanım onayı almak ve milyonlarca doz aşıyı uygulamayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

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