Aşılamada başı çeken İsrail’de iki hafta sonra corona virüsünden ilk can kaybı

Dünya genelinde corona virüsüyle mücadele kapsamında birçok ülkede başlatılan aşılama kampanyalarına rağmen vaka ve ölü sayısında artış yaşanmaya devam ediyor.

Ancak halkın büyük bir bölümünün aşılandığı İsrail'de iki hafta sonra ilk defa dün 2 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 23 Haziran’dan bu yana corona virüsünden kaynaklanan yeni 2 ölünün kayıtlara geçerken ülkede toplam hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 432'ye yükseldiği duyuruldu. Ülke genelinde toplam vaka sayısı ise 844 bin 989 olarak açıklandı.

İsrail'in Holon kentindeki Wolfson Tıp Merkezi, hayatını kaybeden iki kişiden birisinin aşılanmamış 48 yaşında bir erkek olduğunu ve yüksek tansiyonun dışında hiçbir rahatsızlığı olmadığını açıkladı. Diğer ölüm ise, Hayfa’daki Rambam Tıp Merkezi’ne kaldırılan ve virüse karşı daha önce iki doz aşısını tamamlayan 86 yaşındaki bir erkek olduğu belirtildi.