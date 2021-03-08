Aşıları dağıtan şirketin CEO’sundan kötü haber: 2 yıl beklemeyin

Corona virüsü dünya genelinde hızla can almaya devam ederken, salgını bitirmek için umutlar aşılara bağlanmış durumda. Ancak aşılarla ilgili soru işaretleri ve tartışmalar da gün geçtikçe artıyor. Aşıların eşit dağıtılması, üretim kapasitelerindeki yetersizlik, mutasyona karşı etkili olup olmama gibi konu başlıkları uluslararası kamuoyunun gündemini oluşturuyor.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Financial Times da aşı üretimi, dağıtımı ve aşıya erişim konularını mercek altına aldı. Dünyanın önde gelen lojistik şirketlerinden Kuehne+Nagel’in CEO’su Detlef Trefzger’le konuşan gazete, aşılardaki son duruma ışık tuttu.

COVAX İÇİN DE ÇALIŞIYOR



ABD’nin Moderna ve Çin’in Sinovac aşılarını dünya genelinde ulaştıran şirket olan Kuehne+Nagel, aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) aşıya erişimde güçlük yaşayan yoksul ülkeler için başlattığı Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında da dağıtım yapıyor.

Detlef Trefzger, aşıya erişimdeki bekleme sürelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Geliri yüksek ülkelerdeki yetişkinlerin yarısından fazlasının aşı olamadığını belirten Trefzger, bu kişilerin ilk doza ulaşmasının 15 ayı bulabileceği konusunda uyardı.

‘BU HIZLI HALİ’



Yoksul ülkelerde durumun daha da vahim olduğunu ifade eden Trefzger, bu ülkelerde 2023 yılından önce nüfusun büyük çoğunluğunun aşı olmasının mümkün olmadığını söyledi.

Trefzger, “Bu bazı insanları şaşırtabilir ama gerçekçi olmalıyız. Bu şimdiden hızlı hali. Lojistik ile bir alakası yok, daha çok üretimle alakalı. Aldığım geri dönüşleri çok paylaşmak istemiyorum ancak batı dünyasında önümüzdeki yıl yazdan önce nüfusun yüzde 30 ile yüzde 50’den fazlasının aşı olmasını beklemiyorum” dedi.

‘BİRAZ ZAMAN ALACAK’



Aşıların geliştirilme süresine övgüde bulunan Trefzger, “Geçtiğimiz yıl sonbaharda dünya bir aşıya sahip olabileceğini düşünmüyordu. Şu an batıda üç şirket onaylanmış aşı geliştirdi. Dördüncüsü yolda. Doğuda Çin ve Rusya’da olmak üzere iki aşı var. Üretimin yetersiz olduğunu söylemek istemiyorum, bu daha çok zaman alacağını anlamakla ilgili. Dünyaya yetecek aşı için 10-15 milyar doza ihtiyacımız var. Şu an bundan uzağız, biraz zaman alacak ama biz hazırız” diye konuştu.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü’nden de geçtiğimiz günlerde Trefzger’in söyledikleriyle bağlantılı mesajlar gelmişti. Enstitü direktörü Adar Poonawalla, dünyadaki herkese aşı yapmaya yetecek kadar doz üretmek için 2024 yılının sonunu işaret etmişti.

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