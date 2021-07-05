Aşırı sağcı liderden AB’ye ültimatom

Almanya Başbakanı Merkel’in Eylül ayında görevini bırakması ve geçen yıl Birleşik Krallık’ın bloktan ayrılmasıyla birlikte önünde çalkantılı bir süreç olan Avrupa Birliği’ne bir ültimatom da aşırı sağcı lider Viktor Orban’ın yönettiği Macaristan’dan geldi.

Avrupa Birliği içindeki görüş ayrılıklarının tavan yaptığı bir dönemde bir ilk yaşandı ve bir Avrupa Birliği ülkesi tam sayfa ilan vererek AB’ye isyan bayrağını açtı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Alman gazetesi Bild’ verdiği tam sayfa, “Avrupa Birliği'nin geleceği üzerine, Macaristan'ın önerileri” başlıklı ilanla, 7 maddelik bir ültimatom yayınladı.

Bu yedi maddede, Avrupa Birliği'ne çok ağır mesajlar, eleştiriler ve Macaristan'ın görüşleri yer aldı.

İŞTE ORBAN'IN TALEPLERİ

İlanın en üstünde, Macaristan bayrağı “Macaristan Hükümeti” yazısı yer alırken Orban imzasıyla yayınlanan 7 maddede AB'ye uyarılar ve talepler şöyle yer aldı:

1) Avrupa Birliği, kimsenin kendisine güç/yetki vermediği bir süper devlete dönüştü. Avrupa İmparatorluğu'na hayır diyoruz.

2) Uyum, bir araçtır; amaç değildir. Bu nedenle, “Avrupa halkları arasında her zamankinden daha yakın bir birlik” hedefi, temel AB anlaşmalarından çıkarılmalıdır.

3) Kararlar, seçilmiş hükümetlerin yöneticileri tarafından alınmalıdır. Hükümetler dışı organizasyonlar tarafından değil. Hukukun üstünlüğünü taşeronlaştırmaya hayır diyoruz.

4) Avrupa Birliği'nin gücü ortak ekonomik başarıyla gelir. Biz birlikte başarılı olamazsak, herkes kendi bildiği yolda giderse, bu AB'nin sonu demektir.

5) Önümüzdeki yıl ve gelecekte tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir. Aşırı derecede uyum sorunları ve salgınlar yaşanabilir. Avrupalılar'ı korumalıyız.

6) Avrupa demokrasisini yeniden inşa etmeliyiz. Avrupa Parlamentosu kendini çıkmaz bir sokağa soktu. Sadece kendi ideolojik ve kurumsal çıkarlarıyla uğraşıyor. Ulusal meclislerin etkinliği ve rolü artırılmalıdır.

7) Sırbistan, AB'ye üye olarak kabul edilmelidir.

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