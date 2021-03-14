Associated Press: Erdoğan tonu düşürdü ama karşılık alamadı

ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) kapsamlı bir analiz-haber yazarak ABD-Türkiye ilişkilerini mercek altına aldı.

Ajans, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı karşıtı ve ABD karşıtı söyleminde tonu düşürdü, bunu NATO müttefiki ABD ile olan çalkantılı ilişkisine reset atmak için yaptı fakat şu ana kadar ABD Başkanı Joe Biden’ın sessizliğiyle karşılaştı. Göreve neredeyse iki ay önce gelen Biden henüz Erdoğan’ı aramadı ve Türkiye’de bazıları bu durumu endişe verici bir işaret olarak görüyor. Buna karşılık Trump ve Erdoğan, 2016’daki seçimlerden birkaç gün sonra görüşmüştü” yorumunu yaptı.

İLİŞKİLER ZARAR GÖRDÜ

Associated Press’in yayınladığı haberde, “Bir dönem birbirlerini stratejik partner olarak gören Ankara ve Washington arasındaki bağlar Suriye konusundaki farklılıklar, Türkiye’nin Rusya ile yakınlaşması ve Türkiye’nin Akdeniz’in doğusundaki hamleleri dolayısıyla zarar gördü” denildi.

Ajansın haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetinin dört yıl daha Trump’ın ABD’nin başında olabileceğini öngördüğü belirtilirken, Joe Biden’ın seçilmeden önce New York Times’a verdiği röportajda Türkiye’yi eleştirdiği hatırlatıldı.

TÜRK YETKİLİLER KONUŞTU

Kamuya yapılan açıklamalarda Türk yetkililerin, Beyaz Saray’dan telefon gelmemesini önemsemediğini aktaran AP, “Diğer seviyelerde iletişim ve diyalogun devam ettiğini söylüyorlar fakat AP’ye konuşan üst düzey bir Türk yetkili telefon gelmemesinden dolayı Erdoğan’ın çok mutlu olmadığını söyledi. Bu yetkili konunun hassasiyeti sebebiyle kimliğini açıklamadı” ifadesini kullandı.

AP, Türkiye’nin şu an yabancı yatırımcıları bölgeye çekerek sallantıdaki ekonomiyi kurtarmayı amaçladığını yazarken, “Erdoğan, ABD, Avrupa ülkeleri ve diğer eski müttefiklerine ulaşmaya çalışıyor ve sorunları çözerek uluslararası izolasyonu ortadan kaldırmak istiyor. NATO’yu güçlendirmek ve uluslararası müttefikleriyle ilişkisini düzeltmek isteyen Biden, Türkiye’yi Rusya’nın etkisinden çıkarmaya çalışacaktır. Fakat uzmanlar, iki ülkenin ilişkilerini düzeltmek için birçok sorun olduğunu söylüyor” yorumunu kullandı.

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