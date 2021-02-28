AstraZeneca 65 yaş üstü için de onaylanıyor

Aşıya ilk kullanım onayı geldiğinde, 65 yaş üzerindekiler üzerinde az deneme yapıldığı için, sadece 18 -65 yaş arasına önerilmiş olan aşının artık herkes için uygulanabileceği açıklandı.

Alman Daimi Aşılama Komisyonu (Stiko), AstraZeneca'nın kullanım onayının hızla değiştirileceğini açıkladı. Komisyon Başkanı Thomas Mertens, ZDF televizyonunun “Heute” programında, çok yakında “Güncelleştirilmiş yeni öneri” geleceğini söyledi.

Mertens, “İlk kullanım tavsiyesinde, yaşlılar üzerinde az denendiği için dikkatli davrandık. Aşıyı eleştirmedik. Aşı çok iyi. Yeni veriler gelince gördük ki, sonuçlar daha da iyi” diye konuştu.

İKİ DOZ ARASINDA UZUN MESAFE

AstraZeneca aşısının, ilk dozundan sonra 4 ya da 6 hafta sonra ikinci doz yapıldığında daha etkin koruma sağlandığı özellikle vurgulandı. Aşının bulaşı engellediği, koruma oranının yüzde 92'leri aştığı belirtiliyor.

Hem saklanması kolay olan, hem de dozu 1.78 Euro olan AstraZeneca aşısına karşı, ABD'li aşı üreticileri büyük bir karalama kampanyası yürütüyordu. Bu aşının, az koruma sağladığı, kimsenin istemediği gibi yayınlar yapılıyordu. Almanya'da politikacılar bunun önüne geçmek ve aşının kullanımı artırmak için bizzat açıklamalar yapmak zorunda kaldı.



İlginizi Çekebilir Corona virüsünde bir ilk: Tek dozluk aşıya onay çıktı