AstraZeneca aşısının etkililik ve koruyuculuk oranı açıklandı

AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği corona virüsü aşısının detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

ABD’de yapılan araştırmalara göre geliştirilen aşının semptom gösteren hastalıkları durdurmada etkisinin yüzde 79 seviyelerinde olduğu belirtildi.

Öte yandan aşı olanların yoğun bakıma kaldırılma ya da hastalığı ağır geçirme oranlarını ise yüzde 100 etkilediği belirtildi.

Aşının üçüncü faz sonuçlarını kamuoyu ile paylaşan Oxford Üniversitesi, “ABD, Şili ve Peru’da farklı yaş gruplarından 32 binden fazla gönüllünün dahil olduğu aşı araştırması sonucunda bu aşının koruyucu ve yüksek oranda etkili olduğunu tespit ettik” açıklamasını yaptı.

ÖLÜMLER KRİZ YARATMIŞTI

Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca’nın geliştirdiği corona virüsü aşısı son haftalarda hem bir diplomatik kriz yaratmış hem de sağlık alanında gerilime sebep olmuştu.

Danimarka başta olmak üzere birçok ülkede AstraZeneca aşısı olan kişilerin yaşamını yitirmesinin ardından soruşturma başlatılmış ve bu kişilerin kanlarında pıhtılaşma meydana geldiği açıklanmıştı. Birçok Avrupa ülkesi AstraZeneca aşısı kullanımını bırakmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü ise AstraZeneca aşısını olmanın getirilerinin, dezavantajlarından daha fazla olduğunu duyurmuş ve aşı ile yaşanan ölümlerin bir bağlantısı olmadığını açıklamıştı.

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