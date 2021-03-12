AstraZeneca’dan 9 ülkede askıya alınan aşısıyla ilgili açıklama

İngiltere’de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen corona virüsü aşısının, kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesi nedeniyle Avrupa Birliği (AB) üyesi olan 9 ülke aşının kullanımını askıya almasının ardından AstraZeneca’dan ilk açıklama geldi.

“HİÇBİR KANIT GÖRÜLMEMİŞTİR”

AstraZeneca yaptığı açıklamada corona virüsü aşısı kaynaklı kan pıhtılaşma riskine dair kanıt olmadığını belirtti. Açıklamada “10 milyondan fazla kayıttan oluşan güvenlik verilerimizin analizi, AstraZeneca COVID-19 aşısı ile herhangi bir belirli yaş grubunda, cinsiyette, toplulukta veya belirli bir ülkede pulmoner emboli veya derin damar trombozu riskinde artış olduğuna dair hiçbir kanıt göstermemiştir” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca “Aslında, bu tür olayların gözlemlenen sayısı, genel popülasyona oranla aşılananlarda beklenenden önemli ölçüde daha düşüktür” denildi.

9 ÜLKE ASKIYA ALDI

Avusturya’daki bir hemşirenin AstraZeneca aşısı olduktan kısa bir süre sonra kan pıhtılaşması nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından İtalya, Avusturya, Norveç, Danimarka, Estonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg ve İzlanda’da AstraZeneca aşılarının kullanımının durdurulduğu belirtilmişti.