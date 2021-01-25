AstraZeneca’dan aşı açıklaması: Sorun tedarik zinciri

Avrupa Birliği ile ilaç şirketleri arasında corona virüsü aşısı gerilimi devam ediyor…

Corona virüsü aşısı geliştiren AstraZeneca’nın AB’ye söz verdiğinin aksine daha az aşının teslim edilecek olması büyük bir gerilime sebep oldu.

AB yetkilileri bu gelişmeyi cuma günü “derin memnuniyetsizlik duyuyoruz” sözleriyle duyururken AstraZeneca yetkilileri ABD merkezli CNN’e açıklamalarda bulundu.

Avrupa’daki tedarik zincirinde yaşanan verim kaybı sebebiyle ilk teslimatın daha düşük oranda olduğunu açıklayan yetkili, “Teslim tarihinde bir sorun yok. Aşılara Avrupa’dan onay gelince gönderilecektir. Şubat ve Mart ayında on milyonlarca doz göndereceğiz” ifadesini kullandı. Yetkili, teslimat tarihinde bir aksama olmayacağını söylerken ne kadar doz eksik aşı gönderileceğine dair bir açıklama yapmadı.

Avrupa Birliği, bu yılın ilk çeyreğinde 100 milyon doz aşıyı AstraZeneca’dan bekliyordu. Avrupa İlaç Ajansı, 12 Ocak’ta AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği aşıya yeşil ışık yakmıştı. Aşıya onayın 29 Ocak’ta çıkması bekleniyor.