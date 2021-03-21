AstraZeneca’nın Covid-19 aşısı ile ilgili “domuz” açıklaması

AstraZeneca, geliştirilen corona virüsü aşısı ile ilgili bir açıklama yaptı. Cuma günü Endonezya’daki Ulema Konseyi’nin, “Aşının üretim sürecinde domuzun pankreasında bulunan tripsin maddesi kullanılıyor. Bu sebeple corona virüsü aşısı haramdır” açıklamasına yanıt gecikmedi.

AstraZeneca, bu iddialar üzerine Endonezya’daki sözcüsü Rizman Abudaeri aracılığıyla bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “Üretim sürecimizin bütün süreçlerinde, aşı üretilirken domuz ya da başka bir hayvan ürünü kullanılmıyor ya da aynı üretim bandından temas etmiyor” denildi.

Asya’da corona virüsü salgınından en sert etkilenen ülkelerden biri olan Endonezya’da 1.455.788 vaka kayıtlara geçerken resmi verilere göre 39.447 insan da corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi. Ülke, AstraZeneca’nın aşısının Avrupa’daki bazı kişilerde kanda pıhtıya sebep olduğuna dair iddiaları incelemiş ve aşıya onay vermişti.